Violento nubifragio su Milano morta una donna per la caduta di un albero Nel Novarese danni al ristorante di Cannavacciuolo – Foto e Video

Un violento nubifragio si abbatte su Milano, trasformando il cielo in un'oscurità improvvisa e causando panico tra i cittadini. Le forti piogge e le raffiche di vento hanno provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco, con alberi caduti e danni diffusi. Tragicamente, nel Novarese una donna ha perso la vita a causa di un albero scagliato dal vento. La città si prepara a fronteggiare questa emergenza climatica, mentre aumentano i danni e le testimonianze...

Un violento nubifragio si sta abbattendo su Milano, dove nelle ultime ore forti piogge e raffiche di vento stanno creando disagi in diverse zone della città. Il cielo, completamente coperto, ha assunto un aspetto quasi notturno, mentre il centralino dei vigili del fuoco è sommerso dalle chiamate dei cittadini, che segnalano alberi e oggetti pericolanti. Fino ad ora le forze dell’ordine hanno effettuato circa cinquanta interventi e altri 37 sono da smaltire. Si tratta soprattutto di alberi a rischio caduta, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento. L’allerta per i temporali era stata diramata nei giorni scorsi dalla Protezione Civile del Comune di Milano, che si è attivata in via preventiva per gestire eventuali criticità. 🔗 Leggi su Open.online