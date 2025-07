Novak Djokovic si allena con un tutore al ginocchio a Wimbledon | problemi per il campione serbo?

Novak Djokovic si presenta a Wimbledon con un'attenzione speciale al suo ginocchio, allenandosi con un tutore e alimentando i dubbi sui suoi reali condizioni fisiche. Nonostante le difficoltĂ , il campione serbo ha brillato nei primi turni, dimostrando di essere ancora una volta un avversario temibile. Ma sarĂ sufficiente per mantenere il passo fino all'obiettivo finale? Lo scopriremo nelle prossime sfide, a partire dagli ottavi contro Alex de Minaur.

Campanello d'allarme per Novak Djokovic? Da capire. Il campione serbo ha molto ben impressionato nelle sue prime uscite a Wimbledon, battendo con un certo agio nei primi turni i suoi avversari e conquistandosi l'approdo agli ottavi di finale dove domani, dalle ore 14.30 italiane sul Centrale, se la vedrĂ contro l'australiano Alex de Minaur. Un rendimento alto in tutti i fondamentali, in particolare al servizio, che ha fatto di Nole uno dei tennisti ad aver concesso nei primi tre round dei Championships meno palle break ai suoi rivali. I 16 ace, il 71% di prime di servizio in campo, da associare all'82% dei quindici ottenuti, sono i numeri dell'ultima partita disputata contro il connazionale Miomir Kecmanovic.