Pisa si cerca un nuovo portiere | Scuffet e il favorito ma il friulano non è ancora convinto

Il Pisa si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Serie A, e il ruolo di portiere è più che mai cruciale. Simone Scuffet, il favorito dei toscani, deve convincere con le sue qualità, mentre le offerte dall’estero aumentano. La sfida è aperta, e il club lavora intensamente per trovare la soluzione migliore: il futuro tra i pali potrebbe riservare sorprese emozionanti e decisive.

Il Pisa cerca un portiere e Simone Scuffet è il primo nome per i toscani: il portiere però va convinto e le offerte, specie dall’estero, non mancano Il Pisa continua a muoversi con decisione sul mercato per affrontare al meglio la storica stagione del ritorno in Serie A, attesa da ben trentacinque anni. Dopo l’ultima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa, si cerca un nuovo portiere: Scuffet e il favorito, ma il friulano non è ancora convinto

In questa notizia si parla di: pisa - portiere - cerca - scuffet

Scuffet Pisa, confermato l’interesse dei toscani per il portiere classe 96' del Cagliari #Cagliari Vai su X

Scuffet è in uscita dal Cagliari! I toscani vogliono portarlo alla corte di Gilardino Vai su Facebook

Calciomercato Cagliari, non solo il Pisa su Scuffet: il portiere piace anche all'estero - Cagliari News; Scuffet, il Pisa offre un contratto biennale: la risposta dell’ex Napoli – CdS; Scuffet verso il Pisa.

Il Pisa offre un biennale a Scuffet, l'ex Udinese tentenna - Dopo la felice parentesi di qualche mese a Napoli conclusasi con la vittoria dello scudetto, Simone Scuffet è rientrato al Cagliari. Da msn.com

Calciomercato Cagliari, non solo il Pisa su Scuffet: il portiere piace anche all’estero - Calciomercato Cagliari, diversi club italiani ed esteri sono interessati a Simone Scuffet rientrato dal prestito al Napoli Il Cagliari non è attivo solo sul fronte acquisti, ma sta dedicando grande at ... cagliarinews24.com scrive