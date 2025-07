Leclerc | Hamilton andava forte mentre io

Leclerc, Hamilton, e un Gran Premio che ha messo a dura prova i piloti e le strategie. Mentre il campione britannico dimostrava tutta la sua classe, io… decisioni sbagliate e errori in pista mi hanno relegato alla quattordicesima posizione. Una corsa difficile che lascia amarezza, ma anche la voglia di imparare e migliorare. La sfida continua, e il prossimo GP sarà il nostro momento di riscatto.

Decisioni sbagliate, errori in pista, quattordicesima posizione all'arrivo. Charles Leclerc esprime tutta la sua delusione dopo una gara complicatissima sul tracciato di Silverstone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "Hamilton andava forte mentre io..."

