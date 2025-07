Papà eroe si taglia il braccio per salvare le sue bambine dall’alluvione | Non ce la farò vi amo

In un gesto di coraggio estremo, un padre texano ha sacrificato tutto per salvare le sue bambine durante un'improvvisa alluvione. La sua determinazione e amore hanno superato ogni limite, dimostrando la forza del cuore umano in situazioni di pura disperazione. Purtroppo, il suo sacrificio è stato fatale. Questa tragedia ci ricorda quanto possa essere potente il legame familiare e quanto sia importante lottare sempre per chi si ama.

Un padre residente in Texas ha compiuto un gesto estremo per proteggere la propria famiglia durante una brusca esondazione che ha travolto la loro abitazione. In un momento drammatico, ha deciso di tagliare il proprio braccio per liberarsi e assicurare alla propria famiglia la salvezza. Purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta e si è dissanguato. L’inondazione, provocata dall’esondazione del fiume Guadalupe in occasione di un’alluvione improvvisa, ha travolto case e strade, intrappolando molte persone. Secondo quanto riferito, tra gli eroi intervenuti ce n’era uno che avrebbe sacrificato tutto pur di permettere alla moglie e ai figli di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: alluvione - braccio - papà - eroe

«Ti amerò per sempre, Papà» e «Questo non sarà mai un addio». Sono i messaggi che le figlie gemelle 15enni del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso questa mattina in una sparatoria, hanno postato sui social con le foto in cui sono accanto al loro padre. I f Vai su Facebook

Papà di due bambini muore dopo essersi tranciato il braccio nel tentativo di salvare la sua famiglia dall'allu; Siena, bomba d'acqua: il video dell'autista del bus che salva padre e figlio durante il nubifragio. Il bambino esce dal finestrino della vettura.