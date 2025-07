Delitto Di Giarre | La Storia Dell’Amore Tra Giorgio Ed Antonio!

Delitto di Giarre: un amore tra Giorgio ed Antonio che scuote l’Italia, portando alla luce l’omofobia nascosta e dando origine a Arcigay. La tragica storia di due giovani, trovati insieme sotto un albero il 31 ottobre 1980 nelle campagne di Giarre, rappresenta un simbolo di lotta e di speranza per i diritti civili. Un ricordo che ancora oggi ci invita a riflettere sull’importanza della tolleranza e dell’amore senza confini.

Il delitto di Giorgio Giammona e Antonio Galatola scosse l’Italia rivelando l’omofobia nascosta. Ripercorri la loro tragica storia e la nascita di Arcigay. Un amore spezzato nelle campagne di Giarre. È la notte del 31 ottobre 1980. Nelle campagne silenziose di Giarre, in provincia di Catania, due corpi senza vita vengono scoperti sotto un albero. Sono distesi uno accanto all’altro, come a voler restare uniti persino nella morte. Si chiamano Giorgio Agatino Giammona, 25 anni, e Antonio Galatola, 15 anni, detto Toni. In paese li conoscono tutti come “i ziti”, i fidanzati. Entrambi uccisi con un colpo di pistola alla testa. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it