Strage di Corinaldo | condannato a 11 anni di carcere fugge dopo aver discusso la tesi di laurea in Legge è caccia all’uomo

Una vicenda che ha scosso l’Italia e sollevato interrogativi sulla giustizia e la sicurezza. Andrea Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, scompare nel nulla dopo aver ottenuto un permesso premio per discutere la sua tesi di laurea in legge. La sua fuga apre un capitolo drammatico nella cronaca nazionale, lasciando tutti con il fiato sospeso: dove si nasconde ora?

Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo, è irreperibile da giovedì 3 luglio dopo aver ottenuto un permesso premio per discutere la tesi di laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere ler la laurea ma non rientra - Dopo aver scontato la condanna per la tragedia di Corinaldo, Andrea Cavallari aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere di Dozza per partecipare alla laurea, ma da quel giorno si sono perse le sue tracce.

Era stato condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage di Corinaldo, nelle Marche, dove l'8 dicembre 2018 morirono sei persone a seguito di un tentativo di rapina con lo spray urticante in una discoteca durante un concerto di Sfera Ebbasta.

Era stato condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage di #Corinaldo, nelle Marche, dove l’8 dicembre 2018 morirono sei persone a seguito di un tentativo di rapina con lo spray urticante in una discoteca durante un concerto di Sfera Ebbasta. Vai su X

Andrea Cavallari, come è fuggito il condannato per la strage di Corinaldo: la discussione senza scorta, la fidanzata e il ruolo dei familiari - Nel dicembre del 2018 fu uno dei protagonisti della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona).

Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere per la laurea e fugge - Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, si è dato alla fuga dopo aver discusso la tesi di laurea all'Università di Bologna.