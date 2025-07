Francia aggressioni di giovani violenti | chiude acquapark di Arnage

In un'epoca in cui la violenza giovanile dilaga, l'Acquapark di Arnage si chiude, simbolo di una comunità piegata dalla paura. Dopo un investimento di oltre 160.000 euro, il titolare ha deciso di spegnere le luci, preferendo abbandonare il sogno anziché affrontare altri attacchi. Un gesto che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul futuro del nostro tessuto sociale.

"I nuovi barbari. Il titolare della struttura, che aveva investito più di 160.000 euro, ha preferito sgonfiare tutto e chiudere per timore di altri attacchi''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, aggressioni di giovani violenti: chiude acquapark di Arnage

