Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 19 | 25

Benvenuti all’aggiornamento sul traffico di oggi nella regione Lazio. La viabilità a Roma e dintorni presenta alcune criticità, con code e rallentamenti sulla A24, sulla tangenziale est e sulla Pontina. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e i consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio. È importante restare informati per transitare in sicurezza e senza stress.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prosegue il traffico in entrata a Roma sulla A24 roma-teramo code tra carsulae Oricola e la uno su tratto Urbano code da Portonaccio e la tangenziale est sull'Aurelia code a tratti da Aranova a Malagrotta sulla 91 Roma Fiumicino a partire dalla 12 Roma Tarquinia fino alla raccordo anulare sulla Pontina code tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Colombo da via Pindaro a Vitinia code poi sulla diramazione Roma Sud Tor Vergata raccordo anulare code sulla litoranea tra Campo Ascolano e capo cotte sulla Nettunense altezza Campo di Carne nelle due 10 ore ed è tutto da Federico Ascari da infomobilità

