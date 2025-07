Sciopero del personale del gruppo Fs il 7 e 8 luglio

Il cielo delle ferrovie italiane si oscura con lo sciopero del personale del Gruppo FS previsto per il 7 e 8 luglio. Disagi e possibili cancellazioni di treni potrebbero complicare i vostri piani, a partire dalle 21 di lunedì fino alle 18 di martedì. È importante essere sempre aggiornati per pianificare al meglio i propri spostamenti durante questi giorni. Restate informati per evitare sorprese sgradite.

Possibili disagi alla circolazione dei treni a partire dalle ore 21 di lunedì 7 e fino alle 18 di martedì 8 luglio: alcune sigle sindacali autonome hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane. Lo rende noto il gruppo ferroviario. "L'agitazione sindacale - è scritto nella nota - potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi prima di recarsi in stazione e, nel caso, a riprogrammare il proprio viaggio. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 9".

