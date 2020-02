Piazza Carlo III, dietrofront degli imprenditori: chi la curerà? (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si erano fatte carico della manutenzione di Piazza Carlo III dal settembre 2018 dopo aver siglato un protocollo di intesa con il Demanio ed il Comune di Caserta per garantire la cura di prati, piante e fiori. Ma ora, dicono, che non ce la fanno più. Si tratta di colossi dell’imprenditoria quali il gruppo Benetton (attraverso una partecipata del settore zootecnico di Piana di Monteverna), la Ferrarelle, la Getra, il gruppo alberghiero che fa capo a Boccardi e al Grand Hotel Vanvitelli, e altri. In questo anno e mezzo le imprese hanno garantito risorse per la manutenzione e hanno ricevuto pubblicità come ritorno. “Diciotto mesi fa un gruppo di dieci imprenditori amanti di questa terra decise di adottare Piazza Carlo di Borbone, impegnandosi a curarne la manutenzione, investendo somme importanti e salvandola dall’incuria e dal degrado. ... anteprima24

