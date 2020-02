L’odio ‘a senso unico’ ha un solo obiettivo. E non è il libero confronto (Di martedì 11 febbraio 2020) Se volessimo esprimerci con Spinoza, dovremmo dire che L’odio è una “passione triste”. Si contrappone alle passioni euforiche della letizia e della gioia, della baldanza e dell’entusiasmo propositivo. E tuttavia L’odio chiede – sempre con Spinoza – di essere anzitutto compreso, prima di venire aprioricamente deriso e demonizzato. Una cosa è certa e sotto gli occhi di tutti. Il pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, che fa da permanente sfondo ideologico del dominio della classe egemonica cosmopolitica, usa sempre la patologia per delegittimare il corpo sano. Per gli aedi cosmopoliti della catechesi del verbo unico e dell’idem sentire globale, la famiglia (corpo sano) è in quanto tale femminicidio e patriarcato regressivo (patologia). Ancora, la patria è in quanto tale il nazionalismo belligerante. Il non sequitur è lampante: sarebbe come dire che il polmone è in ... ilfattoquotidiano

