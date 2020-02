Legge 104 con separazione coniuge: quando si perde il diritto? (Di martedì 11 febbraio 2020) Legge 104 con separazione coniuge: quando si perde il diritto? Prendiamo il caso di una coppia separata, ma non ancora divorziata. Uno dei due si ammala gravemente, tanto che gli viene riconosciuta l’invalidità totale e la permanente inabilità lavorativa al 100%, con handicap grave, condizione imprescindibile quest’ultima per poter fruire delle agevolazioni garantite dalla Legge 104. La persona malata ha solo il coniuge con cui è separato a cui chiedere assistenza e pertanto quest’ultimo potrà chiedere i permessi retribuiti come stabilito dalla Legge 104/92 per assistere il parente malato. Tuttavia c’è in corso la separazione, quindi la domanda legittima è: si possono godere dei diritti della 104 anche in caso di separazione coniugale? Legge 104: separazione coniugale, cos’è Prima di rispondere alla domanda, andiamo a vedere rapidamente cosa si intende per separazione ... termometropolitico

GiuseppeZangar1 : @ciropellegrino Questo prende tre cazzi in culo dalla penultima in classifica, e parla di chi vince il campionato d… - infoitinterno : Permessi legge 104/92 in caso di separazione dal coniuge: si perde o si mantiene il diritto di assistenza? -