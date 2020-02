Judo: Bright Maddaloni continua a crescere e trionfa all’European Cadet Cup 2020 di Follonica (Di martedì 11 febbraio 2020) Oltre al Grand Slam di Parigi, nell’ultimo weekend si è disputata anche la prima tappa del circuito internazionale di Judo riservato ai Cadetti con la Nazionale Italiana che ha dominato la manifestazione in quel di Follonica con la bellezza di sei primi, due secondi e cinque terzi posti. Tra i sei vincitori azzurri figura anche il nome di Nosa Bright Maddaloni, al primo grande successo internazionale della sua giovanissima carriera. Nato in Austria il 5 maggio 2003 da padre ivoriano e madre nigeriana, è in Italia da quando aveva tre anni. Il figlio adottivo del maestro Gianni Maddaloni, già due volte campione italiano di categoria nei -81 kg, ha così portato sul gradino più alto del podio la celebre Star Judo Club di Scampia. Il Judoka azzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito federale dopo la vittoria: “Sono molto contento perché ho appagato due desideri: arrivare ... oasport

OA_Sport : Judo: Bright Maddaloni continua a crescere e trionfa all’European Cadet Cup 2020 di Follonica -