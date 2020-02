Inter Chong, accordo sull’ingaggio: c’è ancora un ostacolo. Le cifre (Di martedì 11 febbraio 2020) L’Inter ha raggiunto un accordo con Chong sull’ingaggio: restano da definire le commissioni destinate all’agente L’Inter studia nuovi colpi per il futuro. Uno degli obiettivi in vista della prossima stagione è Tahith Chong, esterno olandese che andrà in scadenza di contratto con il Manchester United. La dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo sull’ingaggio del classe ’99, che percepirà 1,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Restano da definire le commissioni destinate all’agente Mohamed Sinouh, che chiede tra i 4,5 e i 5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

