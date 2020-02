In arrivo un revival di CSI per il 20° anno della serie? I primi dettagli sulle trattative (Di martedì 11 febbraio 2020) Come celebrare la longevità di una delle serie più popolari nella storia di un network, e probabilmente della televisione tutta? Con un revival, secondo CBS. Le parti coinvolte sostengono di trovarsi nelle fasi preliminari delle trattative, ma le possibilità di raggiungere un accordo sono buone. La rete statunitense CBS sta dunque valutando la fattibilità di un revival di CSI: Crime Scene Investigation per celebrarne il 20° anniversario nell'autunno 2020. Le trattative vedono coinvolti gli stessi vertici della rete, il creatore della serie originale Anthony Zuiker, il produttore Jerry Bruckheimer e l'intero team creativo coinvolto nello sviluppo della produzione. Non si hanno ancora dichiarazioni ufficiali in merito, ma l'idea sarebbe quella di proporre al pubblico un revival di CSI sotto forma di miniserie televisiva. A scriverne la sceneggiatura sarebbe Jason Tracey, già al ... optimaitalia

