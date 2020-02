HTC, il 2020 si annuncia catastrofico. Ricavi giù del 52,43% (Di martedì 11 febbraio 2020) La crisi di HTC, brand storico del settore smartphone, sembra non conoscere limiti. L’inizio del 2020 infatti appare drammatico. L’azienda ha reso noti i risultati finanziari di inizio anno, evidenziando un crollo dei Ricavi pari a ben -52,43% rispetto al gennaio 2019. Nonostante dunque il recente arrivo di Yves Maitre, nuovo amministratore delegato nominato lo scorso ottobre, che aveva indicato come possibile soluzione il concentrarsi soprattutto sui dispositivi per la realtà virtuale, la sopravvivenza dell’ex colosso appare sempre più a rischio. Il 2020 si è dunque aperto così come si era chiuso il 2019, a sua volta “annus horribilis” con un -57,8% rispetto all’inizio del 2018. HTC ha infatti concluso gennaio 2020 con dei guadagni davvero molto bassi: appena 16 milioni di dollari di Ricavi, tutti riferiti principalmente al reparto VR dell’azienda. Ma i ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : HTC, il 2020 si annuncia catastrofico. Ricavi giù del 52,43% - HDblog : RT @HDblog: HTC, fatturato in caduta libera: gennaio secondo peggior mese della storia - webtrek_it : #HTC ancora agonizzante: anche gennaio ha registrato pessimi numeri -