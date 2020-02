Epidemia e pandemia, significato e differenze (Di martedì 11 febbraio 2020) Epidemia, pandemia, endemia e sporadicità: significato e differenze dei vari casi per provare a fare luce sulla diffusione del coronavirus. Il coronavirus ha messo alla prova anche il mondo dell’informazione che purtroppo in molti casi è caduto in errori anche grossolani. Proviamo a fare chiarezza ancora una volta con una distinzione tra due termini particolarmente in voga in questo periodo: Epidemia e pandemi. Epidemia, il significato del termine Il coronavirus, all’11 febbraio 2020, è da considerarsi un’Epidemia ma di emergenza sanitaria a livello globale. Per Epidemia si intende una diffusione che passa da un soggetto ammalato contagia più di una persona. In questo caso il contagio è rapido e l’infezione di diffonde in un numero consistente di una determinata popolazione. Ci si riferisce quindi a un’infezione che interessa una particolare ... newsmondo

