Broken Roads: un veterano ex sviluppatore di Fallout 2 e Planescape: Torment lavorerà all'RPG post-apocalittico di Drop Bear Bytes (Di martedì 11 febbraio 2020) Lo studio dietro Broken Roads, un RPG isometrico ambientato in una futura Australia devastata, ha annunciato che il designer Colin McComb si unirà al progetto come creative lead. McComb faceva precedentemente parte dei Black Isle Studios e ha lavorato su Fallout 2 e Planescape: Torment. Più recentemente è stato un writer su Wasteland 2, Wasteland 3, e creative lead di Torment: Tides of Numenera.Broken Roads si modella su giochi di ruolo classici come quelli per cui McComb è noto. Ha un'enfasi su esplorazione, alberi di dialogo e combattimenti a turni, ma la sua caratteristica più distintiva è il suo sistema di moralità, che distingue le azioni basate su quattro categorie filosofiche uniche: utilitaristica, esistenzialista, nichilista e machiavellica. Parlando con GameSpot, il game director Craig Ritchie ha affermato che lo studio, Drop Bear Bytes, era alla ricerca di un designer esperto ... eurogamer

