Bolzano | scomparsa la 57enne Ilaria Matteucci | si teme il peggio

C'è apprensione nelle ultime ore nelle zone di Bolzano e dintorni. Si cerca infatti una donna 57enne scomparsa da ieri mattina. L'allarme è stato lanciato e Vigili, unità cinofile e Carabinieri la stanno cercando. Si teme il peggio per lei: il suo allontanamento è ritenuto volontario. scomparsa a 57 anni, originaria di Bolzano La donna in questione si chiama Ilaria Matteucci, ha 57 anni ed è originaria di Bolzano, benché abbia vissuto per anni a Gubbio. Negli scorsi giorni si trovava ospite di un amico a Vadena, comune nel bolzanese. Proprio oggi avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro in città.Tuttavia, di lei non c'è più nessuna traccia da ieri mattina. L'allarme è stato lanciato dall'amico stesso, che si è svegliato e non l'ha trovata in casa. La donna sarebbe uscita di casa durante la notte e la conferma sui sospetti arriva anche dai Carabinieri.

