Avanti un altro, Paolo Bonolis caccia in malo modo la napoletana: "Non sa niente, si vergogni" (Di martedì 11 febbraio 2020) Un altro caso ad Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis a Canale 5. Un caso aperto dalla clamorosa figuraccia di una concorrente napoletana proprio su San Gennaro, patrono della città. Al tavolo del quiz si è infatti presentata tal Marianna Iovine, giovane cantante partenopea, sposata e madr liberoquotidiano

c_appendino : ? #Metro2, approvato il progetto di fattibilità. Un altro passo verso la realizzazione di questa importante infras… - ruggierofilann4 : LUI E' GEORGE SOROS IL FILANTROPO MILIARDARIO CHE HA SPOSATO L'IDEA PIU' LIBERAL DELLA DEMOCRAZIA. AVANTI UN'ALTRO ED UN ALTRO... - MartaBalan : RT @SMaurizi: mentre in Italia andiamo avanti con paginate sul #Festival (in quale altro paese sviluppato?), problemucci come la #guerradei… -