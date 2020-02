Xbox Series X: Phil Spencer non era molto convinto dell'annuncio durante i The Game Awards (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come ormai tutti sapranno, gli ultimi The Game Awards hanno visto la presentazione di Xbox Series X, la prossima console di nuova generazione di casa Microsoft. durante una recente intervista però, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha affermato che all'inizio non era molto convinto circa tale modalità di presentazione, l'idea è arrivata infatti da un membro della divisione marketing:"Dovremmo fare qualcosa di nuovo, qualcosa di mai fatto prima. Ammettiamolo, in questa generazione non abbiamo raggiunto i risultati sperati e non potremo mai crescere se continueremo a fare le stesse cose fatte in passato. Dobbiamo provare qualcosa di nuovo."Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Xbox Series X: Phil Spencer non era molto convinto dell'annuncio durante i The Game Awards - GamingToday4 : Phil Spencer vuole fare le cose in modi diversi e audaci con Xbox Series X - Bambinoboom : Coronavirus potrebbe ritardare il lancio di PS5 e Xbox Series X - -