Whatsapp | la truffa che ruba l’account | come sventarla in poche mosse

Account Whatsapp a forte rischio a causa di una truffa piuttosto in auge in quest'ultimo periodo. Ecco come funziona e cosa bisogna fare per non farsi raggirare Il logo dell'app di Whatsapp (Fonte: Pixabay) Le truffe sono sempre dietro l'angolo e qualora riguardano uno strumento tanto utile quanto personale come Whatsapp l'allarme scatta in automatico. Nell'ultimo periodo pare proprio che gli hacker si divertano ad appropriarsi degli account degli altri e lo fanno con una tecnica decisamente semplice. Prima studiano la "preda", poi fingendosi amici inducono a fare un'azione deleteria per sottrarci il profilo desiderato. come avviene tecnicamente? Viene recapitato un SMS di richiesta d'aiuto a cui si deve rispondere scrivendo un codice fornito in un messaggio successivo. Apparentemente sembra che venga ...

