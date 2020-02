Visita fiscale Inps: certificato medico, come annullarlo e casi ammessi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Visita fiscale Inps: certificato medico, come annullarlo e casi ammessi Quando un dipendente si ammala, deve recarsi dal medico che redigerà il certificato medico introduttivo, il quale sarà poi inoltrato all’Inps. Nel caso in cui si accorgesse di un errore, però, è possibile annullarlo? Qual è la procedura da seguire e, soprattutto, quali sono le tempistiche entro le quali bisogna rimediare all’errore, considerando che potrebbe scattare la Visita fiscale Inps? Andiamo a scoprirlo in questo articolo. Visita fiscale Inps: a cosa serve il certificato medico Il certificato di malattia redatto dal medico è fondamentale per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato al fine di avere il periodo di malattia e percepire ugualmente la retribuzione, come da normativa. Tuttavia può accadere che il certificato medico contenga un errore relativo alla situazione di malattia ... termometropolitico

