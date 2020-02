Sherlock Lab: Giancarlo De Cataldo ospite del laboratorio di cinema di Napoli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nuovo appuntamento con lo Sherlock Lab, il laboratorio di scrittura e di cinema di Napoli: ospite Giancarlo De Cataldo, autore di Romanzo Criminale. Nuovo appuntamento con lo Sherlock Lab, il laboratorio di scrittura e di cinema di Napoli: mercoledì 12 febbraio Giancarlo De Cataldo sarà ospite presso gli spazi della Libreria Mondadori di Vomero Rione Alto, in cui si terrà il nuovo seminario. Magistrato, scrittore e drammaturgo, Giancarlo De Cataldo è ricordato ed amato da tanti per il suo Romanzo criminale ma la ponderata ricchezza dei suoi interessi e produzioni animerà il primo di una serie di Ritratti in giallo organizzati dalla Libreria Mondadori Rione Alto di Fabio Rocco e dal laboratorio di cinema & Scrittura Mystery "Sherlock Lab", a cura di Giuseppe ... movieplayer

