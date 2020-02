Rom e Sinti | Melfi capitale dell' inclusione

Giorno della memoria - quell’amnesia legislativa che dimentica la Shoah di Rom e sinti : Grazie alla legge n.211 del 20 luglio 2000, il 27 gennaio celebreremo la Giornata della memoria, con la quale si commemorano lo sterminio del popolo ebraico – la Shoah -, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei e di quelli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte. Nonché coloro che, in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, ...

Zunisi denuncia Unar e Governo per razzismo contro Rom - sinti e caminanti : Il CESE Comitato Economico e Sociale, ha organizzato il 5 e 6 dicembre, incontri bilaterali con Governo Italiano, rappresentanza Rom sinti caminanti (RSC) e società civile. Le riunioni sono state ospitate c/o il Ministero degli Affari Internazionali ed il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), in Viale David Lubin 2 a Roma. Zuinisi Marcello legale rappresentante Nazione Rom incontra CESE c/o Consiglio Nazionale del Lavoro il ...

