Previsioni Meteo San Valentino | ECMWF cancella il peggioramento ma resta il rischio di

Si profila una dura lotta, nelle prossime settimane, tra il fronte subpolare, intento a cercare di conquistare le latitudini Mediterranee, e l'anticiclone euro-atlantico, piuttosto deciso a tenere una posizione protettiva sul nostro bacino. Una lotta serrata che mette in crisi anche i modelli matematici, i quali non riescono ad anticipare con buona performance le mosse spesso improvvise da parte dei due contendenti il nostro bacino. Ne consegue una affidabilità nel cercare di delineare le tendenze oltre le 72 ore, piuttosto effimera. Prova della poca predicibilità di una tendenza nel medio-lungo periodo, è lo stravolgimento del modello europeo nell' ultima emissione mattutina. Fino a ieri, il centro di calcolo europeo e con insistenza da diversi giorni, aveva prospettato un taglio meridiano di un nucleo subpolare, nel contesto anticiclonico, con irruzione proprio nel

