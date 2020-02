Pietro Delle Piane la macchina della verità è una vera farsa (Di lunedì 10 febbraio 2020) A “Live Non è la D’Urso” il fidanzato dell’Elia, Pietro Delle Piane s’infuria dopo la macchina della verità. Antonella Elia è stata informata di alcune foto che vedevano il fidanzato Pietro Delle Piane assieme alla sua ex Fiore Argento, sorella di Asia.Delle Piane fra gli attacchi degli ospiti, ha subito fatto sapere di non aver tradito Antonella, che Fiore è stato un suo flirt ed è un’amica che frequenta anche per motivi di lavoro. La D’Urso ha mandato in onda un video che lo vedeva in un bar assieme alla ex: “Avevo un appuntamento abbiamo parlato del papà Dario Argento, poi abbiamo parlato del mio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della sera prima e lei si è congratulata”. Delle Piane poi si è sottoposto alla macchina della verità. I risultati non sono stati confortanti: ha baciato la sua ex Fiore e ha tradito in passato la fidanzata Antonella Elia. Pietro poco ... musicaetesti.myblog

