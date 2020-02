Paolo e Clizia, cos’è successo al Gf Vip 4 dopo il bacio: i gieffini in segreto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gf Vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: dopo il bacio grandi emozioni Lo saprete senz’altro tutti ormai e sicuramente se ne parlerà parecchio al Gf Vip 4, visto che è uno dei pochi argomenti degni di nota di questa settimana in cui siamo stati tutti occupati con il Festival di Sanremo 2020: Paolo Ciavarro … L'articolo Paolo e Clizia, cos’è successo al Gf Vip 4 dopo il bacio: i gieffini in segreto proviene da Gossip e Tv. gossipetv

lifede_ : RT @sssimonaa_: 7.01.20: “proverò a non fissarmi con nessuna coppia in questa edizione. “ 8.01.20: entrano Paolo e Clizia. 10.02.20: situ… - AThisagio : Io che mi preparo per riuscire a vedere in contemporanea Denver, Fernanda, Paolo e Clizia, e lo studio durante la c… - antoniomaione13 : RT @trashina_: La felicitá che si legge nei volti di Paolo e Clizia dopo il bacio, mi emoziono anche io ?????? #gfvip -