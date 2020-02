Micol Olivieri Instagram, sfilata in un mini dress nero da capogiro: «Sei una bomba!» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Alice dei Cesaroni, ovvero Micol Olivieri, è cresciuta. Sono passati diversi anni dalla fine della nota serie televisiva, ma il successo di Micol non si è mai fermato. La bella attrice continua a far parlare di sé tramite i social network, in particolare Instagram. Il suo account conta più di un milione di followers e le sue foto sono un mix tra innocenza e sensualità. Un po’ come il personaggio che l’ha resa nota. Ultimamente però, da vera influencer, tiene attivo il suo account Instagram dove regala consigli di look e di personalità. Tra le sue ultime stories c’è un outfit che ha fatto davvero girare la testa ai fan. Leggi anche: Wanda Nara scollatura senza fine, curve esagerate in mostra e commenti spinti: «Mi allatti?» Micol Olivieri e Instagram Micol Oliveri non smette di recitare, ma sembra che la carriera da influencer le calzi davvero a pennello. Tutti sono pazzi di ... urbanpost

Micol Olivieri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Micol Olivieri