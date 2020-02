Incidente sulla Pontina | perde controllo dell’auto e si schianta contro un albero | grave

Incidente sulla Napoli-Canosa - a fuoco un’auto con due ragazzi : illesi : I Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli-Canosa per un incendio su una automobile: una Mini Cooper diretta a Bari ha improvvisamente preso fuoco. illesi i due giovani che erano nell'abitacolo, ma il rogo ha completamente distrutto la vetture. Presumibilmente si sarebbe trattato di un guasto ai tubi del motore.Continua a leggere

Incidente frontale sulla Vigevanese : cinque feriti - anche un bambino : Grave Incidente in Lombardia, sulla Vigevanese nei pressi di Abbiategrasso, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 9 Febbraio. Il bilancio è grave: cinque feriti, tra cui un bambino. Tra loro anche un uomo che ora è in coma. Incidente sulla Vigevanese: 5 feriti Secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, l’Incidente si sarebbe verificato attorno alle 18:30, lungo la strada statale 494, meglio conosciuta come ...

Incidente frontale sulla Vigevanese ad Abbiategrasso : 5 feriti tra cui un bimbo - uomo in coma : Grave Incidente stradale ad Abbiategrasso, a sud di Milano. Due auto si sono scontrate tra loro sulla Vigevanese. Cinque in totale i feriti, tra cui un bimbo di sei anni. Il più grave è un uomo di 59 anni, ricoverato in coma all'Humanitas di Rozzano. sulla dinamica dell'Incidente indagano i carabinieri.Continua a leggere

San Prisco a lutto per Giuseppe e Salvatore - morti nell’Incidente sulla Variante a Caserta : La piccola comunità di San Prisco sconvolta per l'incidente stradale nel quale hanno trovato la morte due giovani del territorio. Per Giuseppe Mingione, 19 anni e Salvatore Fusco, 24 anni non c'è stato scampo. Ora si attende l'esame autoptico necessario agli inquirenti che cercano di chiarire la dinamica dell'impatto, per poi fissare i funerali.Continua a leggere

Incidente sulla Casilina - in coma conducente - ha compiuto 30 anni oggi : L'urto tremendo tra una Bmw e un tir su via Casilina ha causato la morte sul colpo di due dei tre passeggeri a bordo della auto, M.P. un 33enne di San Cesareo, e S.P., un 58enne di Palestrina.Continua a leggere

Incidente sulla Casilina - le vittime salgono a tre : morto conducente - avrebbe compiuto 30 anni oggi : L'urto tremendo tra una Bmw e un tir su via Casilina aveva causato la morte sul colpo di due dei tre passeggeri a bordo della auto, M.P. un 33enne di San Cesareo, e S.P., un 58enne di Palestrina. Ora è arrivata la notizia del decesso anche del conducente dell'automobile, un ragazzo di Palestrina.Continua a leggere

Incidente sulla Statale del Sempione : camion precipita da scarpata : Tragedia sulla Statale del Sempione. Un camion è precipitato in una scarpata lungo la Statale 33, tra Val d’Ossola e la Svizzera. L’uomo alla guida del mezzo è deceduto. L’Incidente si è verificato nella serata di venerdì 7 Febbraio 2020 intorno alle 19. In base ad una prima ricostruzione del sinistro il camion, che trasportava bottiglie di acqua in vetro, aveva appena passato il confine fra l’Italia e la Svizzera a ...

Svizzera - Incidente sulla seggiovia del Fronalpstock : 4 i feriti gravi : Tragico incidente intorno alle ore 22 di giovedì 6 febbraio nella località sciistica Svizzera di Stoos, nel cantone di Svitto in Svizzera. Una delle cabine della seggiovia del Fronalpstock si è staccata precipitando per 10 metri. Quattro le persone rimaste ferite in maniera grave, di cui due in pericolo di vita: il gruppo stava viaggiando con un agita organizzata dalla Lindt. Svizzera, incidente sulla seggiovia del Fronalpstock: 4 i feriti gravi ...

Incidente a San Tammaro sulla statale Appia - si ribalta automobile : 3 feriti : Un'automobile si è capovolta dopo essere uscita di strada nella notte del 7 febbraio sulla statale Appia, nel territorio di San Tammaro (Caserta). feriti, ma in modo non preoccupante, le tre persone che erano nell'abitacolo: se la caveranno in pochi giorni. Forse all'origine dell'Incidente un colpo di sonno del conducente.Continua a leggere

Incidente nella notte sulla Tangenziale nord di Milano - auto ribaltata : 28enne : Un'automobile si è ribaltata lungo la Tangenziale nord Milano nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio. Nell'Incidente sono rimaste coinvolte due persone, tra cui un ragazzo di 28 anni che ha riportato un grave trauma cranico e una brutta ferita all'addome. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano.Continua a leggere

Incidente Frecciarossa : sulla stessa tratta tragedia analoga nel 1997 : L’Incidente al Frecciarossa avvenuto in provincia di Lodi nella mattinata del 6 febbraio non è purtroppo il primo che avviene su quella specifica tratta della linea Milano-Bologna, essendo stato preceduto di ben 23 anni da un analogo deragliamento che accadde nel 1997: la cosiddetta strage del Pendolino. Il 12 gennaio di quell’anno infatti un treno proveniente da Milano deragliò nei pressi della stazione di Piacenza, pochi chilometri ...

Incidente mortale sulla SS121 a Misilmeri : un morto e 4 feriti nello scontro tra 4 auto : Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 6 febbraio, al chilometro 247 de strada a scorrimento veloce , nel territorio del comune di Misilmeri, nella città metropolitana di Palermo. Secondo le prime notizie, nell'Incidente sono rimate coinvolte ben quattro vetture che, per motivi tutti da accertare, son entrare in collisione tra loro.Continua a leggere

Incidente stradale mortale sulla SS28 : un 17enne ha perso la vita. Il conducente era ubriaco : Terribile Incidente stradale a Pontedassio (Imperia): il bilancio è di una persona deceduta e di altre due che sono rimaste ferite. La vittima è una ragazzo di soli 17 anni Poco dopo la mezzanotte di oggi, un terribile schianto avvenuto sulla Strada Statale 28 di Pontedassio (Imperia) ha portato al ferimento di due persone e […] L'articolo Incidente stradale mortale sulla SS28: un 17enne ha perso la vita. Il conducente era ubriaco sembra ...

Deragliamento treno 280 km/h : tutte le ipotesi sulla dinamica dell’Incidente di Lodi : . Deragliamento treno 280 km/h: la dinamica e la causa dell’incidente Si indaga sulla dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina, giovedì 6 febbraio, sulla tratta Milano-Salerno. Un treno Frecciarossa è deragliato causando la morte dei due macchinisti e il ferimento di 27 persone. A bordo del treno c’erano 28 passeggeri e altre 4 persone di Trenitalia. Ma come è successo? Cosa è successo La motrice del convoglio, dopo essere ...