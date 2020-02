Giulia muore per un mal di gola, dopo aver chiamato più volte l’ambulanza (Di lunedì 10 febbraio 2020) La vicenda è accaduta a Bari. Una donna di circa 48 anni, di nome Giulia Minnini ha perso la vita per quella che sembrerebbe una negligenza della malasanità dell’ospedale di Bari. La denuncia è stata fatta dalla famiglia, sconvolta e addolorata da quanto accaduto. È iniziato tutto quando Giulia ha iniziato a sentirsi male e ad avere un forte dolore alla gola. Non era la prima volta che si rivolgeva ai medici, per quel fastidio, ma quell’ultima volta non riusciva più a sopportare il malessere. Giulia si è recata al pronto soccorso, dove nessuno si è degnato di capire perché fosse lì, fino a quando non ha deciso di andarsene ed è stato allora che un medico l’ha controllata e le ha detto di fare degli sciacqui con la Coca Cola. Giulia confusa è tornata a casa e il giorno successivo, è ... bigodino

