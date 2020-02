Florida, coyote salvato ma poi soppresso senza una vera ragione (Di lunedì 10 febbraio 2020) La vicenda arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Miami. Era un normalissimo giorno, quando i passanti hanno notato un cane in mezzo al mare, che stava affogando. Non sapendo cosa fare e come aiutarlo, hanno deciso di allarmare immediatamente i vigili del fuoco. Quest’ultimi si sono recati subito sul posto e si sono mobilitati per mettere in salvo il povero cane. Soltanto dopo, si sono resi conto che quello non era fatto il migliore amico dell’uomo, ma si trattava di un coyote. Non sapendo come comportarsi, le autorità lo hanno dato ad un centro che si occupa proprio della fauna selvatica del posto, il Wildlife Rescue di Dade Country. Una volta lasciato in buone mani, l’episodio si è considerato concluso, fino a quando non si è scoperto che avevano sottoposto il coyote ad ... bigodino

sunnydays2015 : RT @Animal_Genocide: #Miami, #Florida: #Coyote cade in mare, salvato... e poi ucciso con l’eutanasia perché considerato dannoso. Il Florida… - LobbaLuisa : RT @chruggeriTg2: Il mondo gira al rovescio: negli #USA l’eutanasia nei canili e gattili è quotidiana. Figuriamoci x questa povera creatura… - caroliarita : RT @chruggeriTg2: Il mondo gira al rovescio: negli #USA l’eutanasia nei canili e gattili è quotidiana. Figuriamoci x questa povera creatura… -