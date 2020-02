Call of Duty: Modern Warfare svantaggerebbe i giocatori su PC che chiedono a gran voce una modifica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il rilascio di Call of Duty: Modern Warfare, ha visto l'introduzione del gioco multipiattaforma, consentendo ai giocatori su console diverse di confrontarsi. Per rendere le partite il più competitive possibile, le impostazioni di gioco, come FOV e mira assistita, variano a seconda della piattaforma, anche se alcuni hanno notato uno svantaggio per quanto riguarda la versione PC.Una delle esperienze più frustranti in una partita multiplayer di Call of Duty è quando un giocatore viene lasciato impotente in balia degli avversari in arrivo dopo essere stato colpito da una granata stordente. Un utente di Modern Warfare su Reddit ha evidenziato che gli effetti delle granate stordenti sui giocatori PC erano peggiori, coprendo alcuni risultati molto sorprendenti dopo aver testato la differenza tra console e PC a novembre 2019.Secondo quanto sperimentato, i giocatori su PC impiegano il doppio del ... eurogamer

