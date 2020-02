ATP Buenos Aires 2020: Lorenzo Sonego sconfitto al primo turno da Pablo Cuevas in due set (Di martedì 11 febbraio 2020) Finisce in un’ora e 37 minuti il torneo ATP 250 di Buenos Aires per Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 49 del mondo, esce sconfitto dal confronto di primo turno con l’uruguaiano Pablo Cuevas, immediatamente davanti a lui nel ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-4. Per Cuevas ci sarà ora uno tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l’argentino Leonardo Mayer, beneficiario di una wild card, in campo domani. Degli italiani resta solo Marco Cecchinato, impegnato sempre domani contro l’altro iberico Roberto Carballes Baena. Nel primo set entrambi i giocatori si presentano particolarmente propositivi nei rispettivi turni di servizio, con cui concedono poche chance. Sul 3-2 il primo a fare dei progressi sulla battuta altrui è Sonego, che porta ai vantaggi Cuevas senza andare oltre. L’uruguaiano, in seguito, riesce a mettere pressione all’azzurro in ... oasport

sportface2016 : Dove seguire #Cecchinato vs #CarballesBaena in tv - livetennisit : ATP Buenos Aires: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lorenzo Sonego (Live) - SNAI_Official : Dopo i trionfi di Monfils a Montpellier, Vesely a Pune e Garin a Cordoba, adesso testa all'ATP 500 di Rotterdam e i… -