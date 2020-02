Ascolti Domenica In: Mara Venier da record fa il 34% grazie a Sanremo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mara Venier fa il botto: Ascolti record per Domenica In grazie al Festival di Sanremo L’effetto Sanremo 2020 ha fatto volare Domenica In. Gli Ascolti Tv e i dati Auditel del 9 febbraio hanno fatto registrare un nuovo record per Mara Venier che in diretta dal teatro Ariston ha intrattenuto i telespettatori dalle 14 alle 18:45, che sono stati più di 6 milioni nella prima parte, registrando il 33,8% di share. Per il contenitore pomeridiano del dì festivo di Rai1 e per Zia Mara si tratta del miglior risultato dal 2012 e la conduttrice è riuscita a superare anche se stessa. Lo scorso anno la puntata di Domenica In post Festival di Sanremo fece registrare il 27,1% di share e 4.727.000 telespettatori. Il web ha portato al primo posto sui social Domenica In tra le tendenze più commentate della giornata. Mara Venier è garanzia di successo e trionfo in casa Rai come dimostrano gli Ascolti ... lanostratv

