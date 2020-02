A25, sasso dal cavalcavia colpisce l’auto degli attori Fresi e Benvenuti: sfondato il parabrezza (Di lunedì 10 febbraio 2020) Brutta avventura per gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti. I due stavano tornando a Roma dopo uno spettacolo in un teatro abruzzese quando sulla loro auto è finita una pietra lanciata dal cavalcavia. È accaduto lungo l’A25. Il sasso ha sfondato il parabrezza, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. fanpage

