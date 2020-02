Volta a la Comunitat Valenciana 2020 | Fabio Jakobsen batte Groenewegen | a Pogacar la

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA : 10 km al termine dell’ultima tappa - scontata la volata finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 7 Km al traguardo, davanti i Lotto-Soudal per John Degenkolb. 15.30 Ripresi i fuggitivi ai -8. 15.27 11 km all’arrivo, il gruppo vede i fuggitivi. 15.26 Mancano 14 chilometri all’arrivo: il distacco è sceso ulteriormente a 20”. 15.23 La situazione per il momento rimane stabile: il margine tra battistrada e plotone continua ad oscillare intorno ai 30”. 15.19 Il canadese ...

Ciclismo - Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2020 : l’Italia è regale - Bastianelli superlativa : Dopo che l’anno scorso, nella corsa dominata dalla belga Lotte Kopecky, il Bel Paese aveva piazzato quattro azzurre tra le prime dieci (miglior piazzamento il quarto posto di Silvia Persico), quest’anno la selezione italiana ha fatto incredibilmente saltare il banco con la vittoria della campionessa nazionale Marta Bastianelli, il secondo posto di Barbara Guarischi (Movistar Women) e il quarto di Arianna Fidanza (Lotto Soudal ...

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA : spazio ai velocisti nell’ultima tappa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della frazione odierna – La cronaca della quarta tappa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della quinta e ultima frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La prima gara a tappe spagnola della stagione è giunta alla conclusione dopo una settimana in cui Dylan Groenewegen e Tadej Pogacar si sono spartiti tutto il bottino. Lo sprinter neerlandese, infatti, si è ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - la tappa di oggi in tv (9 febbraio) : orario - programma - percorso : Nella giornata odierna assisteremo alla quinta ed ultima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020, con 98.5 km da percorrere per raggiungere il traguardo finale situato in Plaza del Ayuntamiento a Valencia. La frazione comporterà la fine di questa splendida Volta a la Comunitat Valenciana 2020 di ciclismo su strada maschile che ci ha regalato grandissime emozioni sia dagli atleti favoriti che dai ciclisti meno attesi. La tappa, come la ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 : altro show di Tadej Pogacar! Vittoria di tappa e corsa ipotecata : Ancora una Volta uno show timbrato da Tadej Pogacar. Lo sloveno non sembra volersi fermare in questo inizio di stagione, è partito già con una condizione mostruosa. Dopo la Vittoria di un paio di giorni fa arriva il bis per il giovane atleta della UAE Emirates: trionfo nella quarta tappa (170 chilometri da Calp ad Altea) della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 e classifica generale ipotecata. Sei uomini al comando nelle prime fasi di gara: ...

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - quarta tappa in DIRETTA : Pogacar attacca ai -3 km all’arrivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Nessuno sembra averne per andare a riprendere il fuoriclasse sloveno. 16.11 Tadej Pogacar è partito e sta facendo il vuoto! 16.10 Il gruppo è composto ancora da circa 20 corridori. 16.09 3 km al traguardo, il gruppo è ormai molto vicino a Van Avermaet. 16.08 Tira il Team Ineos in testa al gruppo, Pogacar si trova in quarta posizione affianco ad Haig. 16.06 Van Avermaet resta solo al comando, ...

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - quarta tappa in DIRETTA : Pogacar e Valverde si giocano tutto nella frazione regina della corsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della terza tappa – Il programma della frazione odierna Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La frazione odierna, la più attesa delle cinque in programma, è cominciata poco prima delle ore 12.00 da Calp e si snoderà lungo un percorso di 170 km fino ad Altea (Sierra de Bernia). La tappa di oggi è ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - la tappa di oggi in tv (8 febbraio) : orario - programma - percorso : Quest’oggi andrà in scena la quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020: 170 chilometri da Calp ad Altea (Sierra de Bernia). Altra sfida in salita tra i big che si contendono la classifica generale: Alejandro Valverde a caccia del successo, occhio però ad un Tadej Pogacar che appare già in forma smagliante. Questa sarà la frazione regina, che attraverserà l’entroterra di Alicante, ma anche quattro gran premi di montagna: Coll de ...