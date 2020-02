Verona-Como 1-3, il gol di Marco Tardelli – 9 febbraio 1975 – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Il 9 febbraio 1975, nel match tra Verona e Como, Marco Tardelli segna il suo primo gol documentato a livello televisivo Il 9 febbraio 1975, nella partita di Serie B tra Verona e Como – finita 3-1 per gli ospiti – segna una rete Marco Tardelli. Oltre ad essere una delle due marcature totali nelle 36 presenze complessive con il club lombardo, che a fine stagione otterrà la promozione in Serie A, questo gol ha un significato molto particolare. Si tratta infatti del primo documentato a livello televisivo del giocatore che diventerà negli anni successivi uno dei centrocampisti più forti al mondo. Tardelli raggiungerà l’apice della sua carriera di calciatore con la conquista del Mondiale di Spagna 1982, dove sarà protagonista anche nella finale del Bernabeu segnando un gol. Da terzino a centrocampista Tardelli nasce come terzino destro. Infatti, ... calcionews24

Orianabae : Como vas a perder con el verona ajsjsjsjsjajjsja - galanineta : RT @MaestroEuropeo: PERO COMO CHUCHA TE ESTA GANANDO EL HELLAS VERONA HAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA - MaestroEuropeo : PERO COMO CHUCHA TE ESTA GANANDO EL HELLAS VERONA HAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA -