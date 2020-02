The Elder Scrolls V Skyrim: l'incredibile mod Apotheosis che introduce i terrificanti regni dell'Oblivion sta per arrivare (Di domenica 9 febbraio 2020) The Elder Scrolls V: Skyrim è uno dei videogiochi più amati del mondo videoludico: non solo si tratta di un titolo immenso e pieno di qualità, ma la sua versione PC si presta perfettamente al modding. Non a caso, il panorama mod di Skyrim è tutt'ora vivo e pulsante, nonostante l'originale versione del gioco sia stata pubblicata quasi 9 anni fa.Fra nuovi oggetti, skin e personaggi, qualche sviluppatore in erba decisamente ambizioso riesce a confezionare perfino delle quest e delle espansioni di tutto rispetto e Apotheosis è una di queste: si tratta di una colossale mod che introduce i famosi 16 regni dell'Oblivion.In questi luoghi sono presenti nuovi mostri, boss colossali e, come premio per i giocatori, armature, armi e incantesimi extra. Ovviamente, il tutto sarà legato da una trama di fondo che vedrà i guerrieri Dragonborn ricomporre il Cuore di Lorkhan, il noto artefatto daedrico di ... eurogamer

Eurogamer_it : La titanica mod #Apotheosis di #TheElderScrollsVSkyrim che introduce i regni dell'Oblivion sta per arrivare. - KegOfGrog : @0Sucram Dire che Rockstar (che non è nemmeno l'azienda madre) ha qualcosa a che fare con lo sviluppo di The Outer… - SAMUELEAT : Heracles and Omphale, 1537, Lucas Cranach the Elder Medium: oil,wood OVVERO: PIROLAND E LE SUE CLASSI DIRIGENTI… -