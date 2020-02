Test MotoGP a Sepang, Quartararo mattatore, 5° Rossi (Di domenica 9 febbraio 2020) Il francese della Yamaha Petronas si conferma il più veloce dei tre giorni di Test in Malesia, fermandosi ad appena 46 millesimi dal record della pole da lui siglato lo scorso anno. 4° Bagnaia, primo dei piloti Ducati. Fuori dai dieci Marquez e Dovizioso. fanpage

SkySportMotoGP : ?? Semplicemente esagerato? ?? @jackmilleraus, che spettacolo ?? Del resto, come festeggiare il 2° tempo nei test ?? Se… - SkySportMotoGP : ? @ValeYellow46 soddisfatto dopo il Day-2 a Sepang ?? 'Non siamo distanti dai primi' #SkyMotori #MotoGP #SepangTest - SkySportMotoGP : ?? Sicuramente l'immagine del giorno in Malesia #SkyMotori #MotoGP #SepangTest -