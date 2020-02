Sanremo 2020: Levante festeggia la vittoria di Diodato (Di domenica 9 febbraio 2020) La cantante siciliana ha tifato fino alla fine per una posizione dell’ex fidanzato Diodato sul podio della finale di Sanremo 2020. Nel backstage l’amico Coez l’avrebbe pure imbarazzata, intuendo che la canzone fosse rivolta proprio a lei. Sanremo 2020, Levante ha tifato per Diodato Il vincitore di Sanremo 2020 è Diodato, e la gioia è tanta non solo sul palco, ma anche nel backstage. Levante, infatti, ex del neo vincitore della kermesse, ha ammesso di aver sempre tifato per lui, per un suo posizionamento sul podio, e quando è giunta la notizia della sua vittoria, pare che sia esplosa dalla contentezza, come dimostrano anche le sue storie di Instagram. In questa diretta lei si è mostrata felice per i tre nomi rimasti a contendersi la vittoria (Pinguini Tattici Nucleari e Francesco Gabbani), ma nel cuore ha sempre sperato che il suo ex potesse trionfare, come poi Sky ... notizie

