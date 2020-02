Sanremo 2020, il premio Giancarlo Bigazzi: ecco a chi è stato assegnato (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, il premio Giancarlo Bigazzi: ecco a chi è stato assegnato Vincitore Il premio Giancarlo Bigazzi per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo è stato assegnato a Tosca, con Ho amato tutto. Tutti i premi del Festival di Sanremo 2020, da Mia Martini a Lucio Dalla Sanremo 2020, il premio Giancarlo Bigazzi: cos’è e come funziona Il premio Giancarlo Bigazzi, chiamato così perché si rifà al celebre compositore e paroliere italiano venuto a mancare nel 2012, sarà assegnato sabato 8 febbraio 2020. Bigazzi, noto anche con lo pseudonimo di Katamar, è stato un produttore discografico, compositore e paroliere italiano, componente del gruppo degli Squallor. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, Miele de Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi, Self Control, Gli ... tpi

