PAGELLE Brescia Udinese: Joronen salva tutto, De Paul non sbaglia VOTI (Di domenica 9 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Udinese, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Okaka FLOP: Spalek VOTI Brescia: Joronen 7.5; Sabelli 5.5, Cistana 5, Chancellor 5.5, Martella 5; Bisoli 6.5, Tonali 6, Dessena 5 (dal 68′ Bjarnason 5.5); Spalek 4.5 (dal 59′ Zmrhal 6.5); Balotelli 6 (dall’84’ Donnarumma Al. s.v.), Ayé 6. Udinese: Musso 6; De Maio 5, Troost-Ekong 5.5, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6, Fofana 5.5, Jajalo 5 (dal 53′ Mandragora 6), De Paul 6.5, Sema 6 (dal 78′ Zeegelaar 6); Lasagna 6.5 (dal 72′ Nestorovski 5.5), Okaka 7. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

