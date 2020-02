Morgan e Bugo, cos’è successo? La ricostruzione: “Morgan ha attaccato mia moglie” (Di domenica 9 febbraio 2020) Spuntano novità sul caso Morgan e Bugo, quest’ultimo ha detto che l’ex di Asia Argento ha offeso la moglie e lo ha insultato, scopriamo la verità Arrivano nuove rivelazioni sul caso Morgan e Bugo, che gettano ombre sull’ex di Asia Argento. Dopo ore di silenzio Bugo ha finalmente preso la parola e ha raccontato come sono andati i fatti. Il cantante ha rivelato la sua versione durante la conferenza stampa e ha detto che Morgan, giunto sulla scala per arrivare sul palco, iniziato a insultarlo. In precedenza fra i due c’era stata già una lite, continuata poi sul palco dell’Ariston. Bugo ha tenuto a precisare che Morgan ha offeso la moglie e gli ha anche detto che era un perdente. Preso dalla rabbia Bugo ha reagito andandosene via. Invece, secondo quanto rivelato dal quotidiano Libero alla base del litigio ci sarebbero motivi economici. Il giornale scrive infatti che a peggiorare le cose è ... kontrokultura

trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' -