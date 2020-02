Le pagelle di Sanremo. Tosca 10, prova che Dio esiste. Elettra 0, era meglio fermarsi a 23 big (Di domenica 9 febbraio 2020) Amadeus 4Alle due e trenta annuncia la vittoria di Diodato che Sky Tg 24 ha dato quasi un’ora prima. A parte la vittoria di Diodato, in parte meritata, ci sono almeno due buoni motivi per ridergli in faccia.Fiorello 8Ha tenuto sulle spalle i momenti salienti del programma. Bravo conduttore, lui.Tiziano Ferro 4Questi monologhi, diciamolo onestamente, Tiziano, anche no. La tua storia parlerà da sola, ma tu non fai altro che imitarla. Parli, parli, parli sempre. Pensa a cantare tenendo le note che a questo Festival non ti è venuto proprio bene.Michele Zarrillo 7Tiro rock, voce di metallo, testo giovane, innesti electro. Zarrillo torna per la centesima volta a Sanremo, ma almeno sorprende.Elodie 2Se sulla lunga distanza l’ascolto di una canzone continua a darti la medesima sensazione di fastidio, ci sono ottime probabilità che in effetti faccia cagare come ... huffingtonpost

