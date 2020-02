Enrico Nigiotti a Domenica In si rivolge a Selvaggia Lucarelli così: Fate di più l’amore state meno acide (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ proprio vero che i maschietti sanno sempre tirare fuori le frasi giuste al momento giusto. Noi donne ci siamo rassegnate già perchè se ci lamentiamo di qualcosa è perchè abbiamo le mestruazioni, se facciamo notare del disordine abbiamo la sindrome premestruale, se diciamo qualcosa che l’uomo non approva e siamo magari acide è perchè non facciamo l’amore. Ma davvero? Ma davvero nel 2020 si possono fare queste stupide battute in televisione? Succede a Domenica IN poi, davanti a milioni di spettatori e soprattutto davanti a centinata di persone che applaudono il cantante. Ma quanto disagio signori e signore, permetteteci di dirlo. E non solo per la frase completamente fuori luogo che Enrico Nigiotti ha rivolto a Selvaggia Lucarelli urtato dalle sue parole, ma anche per la reazione del pubblico. Va bene Selvaggia divide, dice quello che pensa ma per questo non fa ... ultimenotizieflash

