E ora dal Festival più lungo della storia a quello più breve nel 2021

Microsoft Flight Simulator ci porta fra le nuvole con un'ora di video proveniente dalla Tech Alpha : Poco fa, sono apparsi online due filmati abbastanza consistenti di Microsoft Flight Simulator, l'ultimo esponente del popolare Simulatore di volo di Asobo Studio. Questi video, della durata complessiva di quasi un'ora, provengono dalla Tech Alpha del gioco, tutt'ora attiva su PC. Dato che si tratta di materiale "in teoria" protetto da NDA, è possibile che questi video vengano rimossi in tempi brevi, quindi vi consigliamo di guardarli prima di ...

Coronavirus - 17enne italiano ancora bloccato a Wuhan dalla febbre : Era in attesa di essere evacuato insieme agli altri italiani sul volo messo a disposizione dalle autorità britanniche Niccolò, uno studente italiano di 17 anni originario di Grado, Friuli Venezia Giulia. Ora però, dopo aver già dovuto rinunciare a un volo organizzato dalla Farnesina per colpa della febbre, rischia di rimanere nuovamente bloccato in Cina, nel focolaio del Coronavirus, per le sue condizioni di salute. Purtroppo Niccolò, il ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Marquez a terra! Valentino Rossi quinto a un’ora dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO 10.00 Un’ora alla fine dei Test. Classifica congelata. RIDER NAT TEAM TIME LAP 1 = Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1m 58.349s 17/57 2 = Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.082s 14/52 3 = Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.101s 13/42 4 = Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.153s 15/49 5 = Valentino Rossi ITA Monster Yamaha ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Quartararo ancora davanti a tutti a due ore dal termine. Valentino Rossi quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO 8.58 Vinales sta giocando molto col tempo in questa fase, risultando molto veloce in alcuni settori salvo poi rallentare e non chiudere mai i giri al massimo. Il catalano è in 18esima posizione a 820 millesimi da Quartararo. 8.55 Subito sul 2’01 Rossi, sintomo che questa volta è pronto a spingere. Vediamo quando arriveranno i primi miglioramenti dei tempi, ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Quartararo ancora davanti a tutti a due ore dal termine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO 8.51 Vinales ora è il pilota più interessante in pista, ha appena stampato un 2’00.0 e sta effettivamente provando a spingere davvero. 8.49 Morbidelli e Miller decidono che, a poco più di due ore, è tempo di tornare in posta. Crutchlow ha cominciato a spingere e girare sul 2’00 alto ora, anche se il proprio miglior tempo resta distante altri due ...

Samsung Galaxy S20 Ultra sembra ancora più grosso in queste foto dal vivo : Quando mancano ormai poche ore alla sua presentazione ufficiale, il Samsung Galaxy S20 Ultra, continua ad essere il protagonista di apparizioni in Rete L'articolo Samsung Galaxy S20 Ultra sembra ancora più grosso in queste foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Coronavirus - bollettino medico Spallanzani : “Ragazzo contagiato sereno - sta lavorando dall’ospedale” : Il ragazzo di 29 anni atterrato lunedì scorso da Wuhan e ricoverato allo Spallanzani perché affetto da Coronavirus, è in buone condizioni generali. I medici fanno sapere che il giovane è assolutamente sereno e che mantiene costanti contatti con parenti e amici. Ha anche ripreso il suo lavoro da ricercatore nonostante la quarantena.Continua a leggere

Vidal all’Inter - Zamorano sicuro : «Arriverà in estate» : Matrimonio tra Vidal e l’Inter soltanto rimandato? Ivan Zamorano non ha dubbi a riguardo: ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista Intervenuto a Radio Cooperativa, Ivan Zamorano ha assicurato che l’Inter acquisterà Arturo Vidal nella prossima sessione di mercato estiva. Ecco le sue dichiarazioni. «Se Sanchez restasse all’Inter nella prossima stagione avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno che, da quanto ne so, ...

Ancora dubbi sul futuro di Messi al Barça - Abidal : “Spero rinnovi - ma non è facile…” : Dopo gli screzi con la dirigenza, tanto si è parlato del possibile futuro di Messi, in dubbio al Barça specie per la possibilità dell’argentino di liberarsi a zero nel prossimo giugno. A tornare a parlare del rinnovo è il ds Eric Abidal, che in una lunga intervista al ‘Mundo Deportivo’ si è dimostrato abbastanza criptico e affatto sicuro di poter far proseguire il rapporto tra la ‘Pulce’ e i ...

Coronavirus - monitoraggio e assenze giustificate : tutti gli studenti di ritorno dalla Cina possono stare a casa : Sulla base delle indicazioni messe a disposizione dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito dal Commissario straordinario della Protezione Civile, il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare la circolare del 01/02/2020 che conteneva “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”. Di fronte alla crescita del livello di diffusione del Coronavirus 2019-nCoV in Cina ...

Coronavirus - bollettino medico Spallanzani : “Ragazzo contagiato sereno - sta lavorando dall’ospedale” : Il ragazzo di 29 anni atterrato lunedì scorso da Wuhan e ricoverato allo Spallanzani perché affetto da Coronavirus, è in buone condizioni generali. I medici fanno sapere che il giovane è assolutamente sereno e che mantiene costanti contatti con parenti e amici. Ha anche ripreso il suo lavoro da ricercatore nonostante la quarantena.Continua a leggere

Francesca Del Taglia in ospedale appena operata - intervento riuscito : «Sono un po’ dolorante e stanca» : Il viso tradisce la stanchezza dell’intervento, ma il segno di ‘vittoria’ con la mano fa intendere che tutto sia andato per il meglio: Francesca Del Taglia rassicura così i suoi followers dal letto di ospedale in cui è appena stata operata. Moglie di Eugenio Colombo, conosciuto nel salotto di Uomini e Donne, Francesca si è fatta amare dal pubblico del dating-show di Canale 5 sin da subito. Scesa a corteggiare il tronista cremonese d’adozione, la ...

Non solo coronavirus : leggende e realtà sulle malattie fuggite dal laboratorio : A Roma, una farmacia avvisa i clienti che le mascherine sono esaurite. Tuttavia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, solo chi ha sintomi respiratori, assiste un malato, o è un operatore dovrebbe indossarle. Non sono indicate per la popolazione generale (foto: Alberto Pizzoli/Afp via Getty Images) L’epidemia causata dal virus 2019-nCoV è cominciata lo scorso dicembre. Ma solo a gennaio, con l’identificazione del nuovo ...

Sanremo 2020 - Vincenzo Mollica : "Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. ora mi tolgo dalle scatole - ma vi ringrazio tutti" : “Mi sono ‘amminchioluto’, con quel poco di vista che mi è rimasta, vi posso dire che me la cavo discretamente e mi tolgo dalle scatole e me ne vado in pensione. Ho due compagni di viaggio: glaucoma e Parkinson”, queste le parole dello storico giornalista Vincenzo Mollica in sala stampa a Sanremo dopo il commosso omaggio ricevuto sul palco dell’Ariston.“Non ho proclami da fare. Fare il cronista è ...