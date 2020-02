Avanti un altro, la valletta di puntata è una ex ballerina di Indietro Tutta. Bonolis la riconosce (Di domenica 9 febbraio 2020) Non una valletta qualsiasi. Sabato sera ad affiancare Paolo Bonolis ad Avanti un altro per le mansioni di puntata c’era Marcia Sedoc. Passata inosservata per i primi minuti, è stato lo stesso conduttore a svelare i suoi trascorsi, legati ad un pezzo di storia televisiva.“Io ho capito chi è – ha detto Bonolis – lei è una donna famosa in Italia perché schiappettava come un’indemoniata nei programmi di Renzo Arbore”.Avanti un altro, la valletta di puntata è una ex ballerina di Indietro Tutta. Bonolis la riconosce pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 04:50. blogo

