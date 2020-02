VIDEO MotoGP, Test Sepang 2020: Jorge Lorenzo nel box Yamaha in attesa di scendere in pista nel day-3 (Di sabato 8 febbraio 2020) C’è indubbiamente grande attesa tra gli appassionati di MotoGP per vedere all’opera Jorge Lorenzo nei Test collettivi di Sepang nel nuovo ruolo di collaudatore della Yamaha. Il maiorchino, cinque volte campione del mondo, è rimasto a guardare nel corso delle prime due giornate di prove ma domani sarà finalmente il suo turno di scendere in pista per aiutare il team di Iwata nello sviluppo della M1. Di seguito il VIDEO di Jorge Lorenzo nel box di Maverick Vinales durante la seconda giornata di Test in Malesia: VIDEO Jorge Lorenzo NEL BOX Yamaha Test Sepang MotoGP 2020: erik.nicolaysen@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI oasport

SkySportMotoGP : ?? Semplicemente esagerato? ?? @jackmilleraus, che spettacolo ?? Del resto, come festeggiare il 2° tempo nei test ?? Se… - SkySportMotoGP : ? La #Ducati di #Dovizioso rientra nel paddock ? Caduta senza conseguenze per il Dovi ? - SkySportMotoGP : ?? Ecco la nuova @YamahaMotoGP ?? Di @ValeYellow46 e @mvkoficial12 ?? -